مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامجه التطوعي الأول للعمل الإنساني في إندونيسيا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجه التطوعي الأول في جمهورية إندونيسيا بنجاح الذي استهدف عشرة آلاف مستفيد من الأسر الإندونيسية المستحقة وذلك بتوزيع السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك في قرية باكو حجي بتانقيرانق وقرية شيبالونق ببانديغلانق بالتنسيق مع معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحظي البرنامج الإنساني المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة بتعاون المسؤولين في حكومة إندونيسيا والأهالي في توزيع السلال الغذائية الذين أبدوا فرحتهم بمحتويات السلال الغذائية التي أتت ملبية لرغباتهم حيث عبر رؤساء القرى لفريق المركز عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما المستمر للمساعدات التنموية والإنسانية والخيرية.

وقدم مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي شكره للفريق المشارك في نجاح هذه المهمة الإنسانية البالغ عددهم 8 متطوعين، تم اختيارهم بعناية من ضمن قائمة المتقدمين في بوابة التطوع للمركز إضافة إلى المتطوعين من معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا ومن بلديات القرى المستفيدة. كما شكر سفارة المملكة العربية السعودية بجاكرتا وأهالي القرى والجهات الحكومية بإندونيسيا الذين كان لهم دور في النجاح من خلال التنسيق والكشف عن المستحقين والمحتاجين، مشيرا إلى أن المركز عمل بشكل متكامل للوصول إلى المحتاجين الفعليين وتلبية احتياجاتهم.