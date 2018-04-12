مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مساعدات غذائية لـ 2300 أسرة يمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس (الأربعاء)، بتدشين مساعدات غذائية استهدفت 2300 أسرة نازحة في محافظة الجوف اليمينة، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وقدَّم وكيل محافظة الجوف المهندس ناجي مسيح، في تصريح صحفي، شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه السخي للمحافظة، من خلال هذا المشروع الذي يستهدف تجمعات النازحين والأسر الأشد تضرراً، وعلى مشاريعه السابقة المتميزة التي شملت قطاعات الغذاء والإيواء والمياه.

حضر حفل التدشين، وكيل محافظة الجوف لشؤون الإعلام عبدالكريم علي سيلان، وعدد من مديري العموم وقيادة منظمات المجتمع المدني، ومندوب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومراسلي القنوات والصحف والمواقع الإعلامية.