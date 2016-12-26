مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم800 ألف مستفيد في سوريا

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الرياض – واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في الرياض برنامجًا تنفيذيًا مع منظمة الإغاثة الانسانية التركية لتوفير المستلزمات الأساسية من الغذاء للاشقاء السوريين.

وقد وقع البرنامج معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعه من جانب منظمة الإغاثة الإنسانية التركية الأمين العام ياووز داد.

وأوضح مدير إدارة الاغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي أن البرنامج يأتي لخدمة أكثر من 800 ألف مستفيد من السوريين في أربع محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية .