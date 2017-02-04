مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد خمسة عقود لعلاج المصابين اليمنيين

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الرياض-واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد خمسة عقود لعلاج المصابين اليمنيين في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن بتمويل ومتابعة من المركز.

وتستهدف هذه العقود تقديم الرعاية الطبية الكاملة لأكثر من (750) مصابا في محافظتي عدن وتعز وفق المعايير الطبية الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ,

بمتابعة وإشراف من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويأتي هذا التوقيع استمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز داخل وخارج اليمن لعلاج المصابين والمرضى اليمنيين.