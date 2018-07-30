مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل برامجه الإنسانية

كينيا – واس

دشّن فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتدشين توزيع ما يقارب 1200 طن من المواد الغذائية للاجئين الصوماليين في منطقة داداب في جمهورية كينيا الذين يصل عددهم إلى 77,646 مستفيداً، والمخصصة للفئات الأشد تضررًا من النساء المرضعات والحوامل ومرضى السل.

وتأتي هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين والمحتاجين في أنحاء العالم.

من جهة ثانية سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا 31 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور السفير السعودي لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري، وممثلي وزارة المالية السعودية, وفريق من المركز.وقد وقع ممثل برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا ياسو هيرو سومرا، على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتعد هذه الشحنة، التي تم تسليمها اليوم، جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في عدد من الدول.