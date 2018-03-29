مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 18 ألف صندوق من التمور في اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع 18000صندوق من التمور المقدمة من المركز للمستفيدين في مديريتي الخوخه وحيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي خلال حفل التدشين أن المشروع سيستهدف كل أبناء مديريات الخوخة وحيس

وكذلك النازحين من باقي المديريات، مشيدًا بمركز الملك سلمان للإغاثة

وما يقدمه من خدمات جليلة لأبناء اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص.

من جانبه عبر مندوب مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن عبدالعزيز باوزير عن سعادته لوجوده

في محافظة الحديدة للاطلاع على تنفيذ مشاريع المركز، مثنيًا على التنسيق الجيد مع السلطة المحلية بالمحافظة.