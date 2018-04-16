مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع سلالا غذائية في ألبانيا

وزّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ، 1000 سلة غذائية للمستفيدين في العاصمة الألبانية تيرانا , بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في تيرانا فايز التمياط وعدد من المسؤولين الألبان.

وكان الفريق قد قام بزيارة للمستودعات تفقد خلالها المواد الغذائية , التقى عددًا من المسؤولين

منهم رئيس المشيخة الإسلامية إسكندر بروتشاي بمقر المشيخة في تيرانا

وناقش عددًا من الموضوعات والآليات المتعلقة بعملية توزيع المساعدات.

وقدم المسؤولون الألبان شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز لوقوفه مع الدول المنكوبة في أنحاء العالم

وبالأخص لما يقدمه لبلادهم من مساعدات إنسانية وإغاثية مختلفة.