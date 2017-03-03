مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجين لليمن

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الرياض -واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجين مشتركين مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لعلاج حالات سوء التغذية , والآخر للإمداد المائي في اليمن .

وقد وقع البرنامجين عن المركز معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعّه عن الائتلاف ممثل العلاقات الخارجية لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الدكتور عبدالرحمن خرد .

ويهدف البرنامجان إلى تشخيص وعلاج حالات سوء التغذية داخل اليمن للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وفق المعايير الدولية, وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهذا النوع من الحالات في 8 محافظات, وتنفيذ العديد من الأنشطة في قطاع المياه لـ 15 محافظة يمنية.

ويحرص المركز على أن تكون برامجه الصحية والبيئية وفق الاحتياج الفعلي للمحافظات اليمنية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين.