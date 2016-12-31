مركز الملك سلمان للشباب يتوج ثلاثة مبتعثين في (صناع الدهشة)

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الرياض- البلاد

أعلن مركز الملك سلمان للشباب أسماء المبتعثين الفائزين بمسابقة “صنّاع الدهشة” المخصصة لصناعة الأفلام القصيرة للمبتعثين.

وأتاح المركز الفرصة لأكثر من 160 ألف مبتعث سعودي في أنحاء العالم، للمشاركة في مسابقة “صنّاع الدهشة”، التي تأتي ضمن مبادرات المركز لإبراز مهارات المبتعثين والمبتعثات في صناعة الأفلام القصيرة، وتحفيزهم على مواكبة تحديات العصر، والاحتفاء بالمحترفين في مجال صناعة الأفلام، وتسليط الضوء على المبدعين.

وشارك في المسابقة 51 مبتعثاً يدرسون في 4 قارات حول العالم، بينهم 33 مبتعثاً في الولايات المتحدة الأمريكية، و6 مبتعثين في كندا، و3 مبتعثين في إيرلندا، ومبتعث واحد في النمسا، ومبتعث واحد في الأردن، ومبتعثان في أستراليا، و4 مبتعثين في اليابان.

وبيّن مركز الملك سلمان للشباب أن مشاركة عدد كبير من المبتعثين في المسابقة، تعكس الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها جيل الشباب، واستعدادهم للمشاركة في المبادرات النوعية التي توافق اهتمامهم وتظهر إبداعاتهم ، وأعلن أن تكريم الفائزين سيكون قريبا في الملحقيات الثقافية لكل مبتعث، بالتنسيق مع الملحقيات، ووسط زملائهم المبتعثين ، وأنه يهدف من ذلك إلى تعزيز الشراكة مع الملحقيات الثقافية ورفع مستوى الإلهام والتحفيز وسط المبتعثين أنفسهم.