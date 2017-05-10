العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مركز الملك سلمان يتصدى لسوء التغذية في شبوة

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مركز الملك سلمان يتصدى لسوء التغذية في شبوة
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شبوة – واس
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا طبيًا لمواجهة سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات بمديرية نصاب في محافظة شبوة.
واستهدف المشروع 46 ألف مصاب عبر عيادات ميدانية متنقلة لمواجهة سوء التغذية في ثلاثة مراكز صحية بمديرية نصاب في شبوة, حيث شهد البرنامج إقبالاً كبيرًا في اليومين الأول والثاني من تدشينه .
ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لليمن الشقيق في جميع المجالات ومنها المساعدات الإغاثية والإنسانية .

التصنيف: الأولى

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