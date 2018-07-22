مركز الملك سلمان يحتفي بتأهيل أطفال جندتهم المليشيات الحوثية

مأرب- واس

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب أمس بتأهيل 27 طفلاً ممن جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم كدروع بشرية في الصراع المسلح، ضمن المرحلة الخامسة والسادسة، التي تستهدف 80 طفلاً جندتهم الميليشيات الحوثية من عدة محافظات يمنية،بحضور وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي وعدد من أولياء الأمور وفريق من المركز.

وأشاد وكيل محافظة مأرب في تصريح له بالمشروع الإنساني الذي يهتم بالأطفال المجندين، ممن استخدمتهم الميليشيات الحوثية دروعًا بشرية، مثمناً دور مركز الملك سلمان للإغاثة في هذه المهمة الإنسانية، والتي تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي يقدمها المركز في اليمن.

وقدم الأطفال المجندون فقرات احتفائية عكست الجهود التي تبذل في إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً في إطار المشروع الذي ينفذه المركز عن طريق مؤسسة وثاق للتوجه المدني، وأقيم على هامش الحفل معرض فني للصور والرسومات التي نفذها الأطفال في فترة تأهيلهم واستمرت شهراً كاملاً.وتناولت كلمات الحضور الإشادة بالمركز الذي ينفذ هذا المشروع النوعي الذي يستهدف شريحة الأطفال ، الذين جندتهم المليشيات الحوثية.

الجدير بالذكر أن المركز استكمل خلال أربع مراحل سابقة إعادة تأهيل 161 طفلاً مجنداً من عدة محافظات، كان عدد الأطفال المجندين فيها ، 122 مجنداً و39 متأثراً تأثيراً مباشراً إما بالألغام، أو بفقد أحد أبويه أو أقربائه، ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والذي سيعمل على إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.

كما يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ مشروع يهدف إلى دعم العملية التعليمية في عدد من مناطق الشمال السوري. حيث قام مؤخرًا بتفقد عدد من المدارس المتضررة في بعض مناطق الشمال السوري، وعمل على تقييم الأضرار للمدارس تمهيدًا لترميمها وتجهيزها بالأثاث اللازم لتكون مهيئة لاستقبال الطلاب.

ويهدف المشروع إلى ترميم 20 مدرسة وتجهيزها بالأثاث اللازم وبمساحات صديقة للطفل، كما سيتم تزويد 100 ألف طفل في ما يقارب 320 مدرسة بحقيبة مدرسية تحتوي على ادوات ومستلزمات مدرسية في كل فصل دراسي، والعمل على تطوير قدرات 525 من المعلمين والمعلمات عبر دورات تدريبية،وإجراء حملات توعوية في المناطق المستهدفة لحث الطلاب للعودة إلى المدرسة وعلاج ظاهرة التسرب الدراسي.

وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– للوقوف مع الأشقاء في أزمتهم الإنسانية الراهنة.