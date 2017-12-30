مركز الملك سلمان يختتم تأهيل الأطفال المجندين في تعز

تعز – بيروت – واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة تعز أمس حفل اختتام الدورة التأهيلية للأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية من المحافظة.

وقد أقيم الحفل بحضور وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وعدد من المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني , وخلال الحفل نوه وكيل المحافظة المخلافي في كلمة ألقاها بأن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين يعدّ بادرة رائعة نحو إعادة إعمار الأنفس التي أنهكتها الأزمة الراهنة التي تعيشها اليمن، مقدمًا شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمه من جهود لأجل إعادة براءة الطفولة لمن جندتهم المليشيات الحوثية في اليمن .

وجرى خلال الحفل إقامة معرض صور للأعمال الفنية ومهارات الرسم، وتقديم فقرات خطابية وفنية من أداء الأطفال.

وقد أشاد أهالي الأطفال من جانبهم بالجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة أطفالهم جراء الأزمة التي يعيشونها، وبالأخص في مجال إعادة تأهيلهم من خلال البرامج المكثفة النفسية والاجتماعية والتعليمية بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.

من جهة ثانية يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية توفير أرغفة الخبز للاجئين السوريين في منطقة عكار شمال الجمهورية اللبنانية وذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج بلادهم.

وشمل التوزيع مناطق مجدلا ، وذوق حدارة ، وتل النمل ، والنهر البارد ، وببنين ، والطيبة ، ووادي الجاموس ، والمجدل ، والسنديانه ، وعين تنتا ، والدوسة ، وقشلق ، والتليل ، وشير حميرين، بالإضافة لمخيمات الابداع ومفرق المنياره.

ويأتي هذا التوزيع ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في أزمتهم الراهنة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 3482 طالبًا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان.

وتحتوي الحقائب الموزعة على مجموعة متكاملة من الأدوات المكتبية والقرطاسية التي تغطي احتياجات الطلبة الدراسية.

ويولي المركز العملية التعليمية لأبناء اللاجئين السوريين اهتمامًا كبيرًا حيث قام بتوفير المستلزمات الأساسية لمواصلة تحصيلهم العلمي.