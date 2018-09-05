مركز الملك سلمان يدرس إنشاء مركز لعلاج أمراض القلب بمأرب

انفاذًا للأمر السامي الكريم بإنشاء مراكز طبية متخصصة للأمراض المستعصية لصالح الأشقاء في اليمن ،وصلت إلى مأرب اللجنة السعودية المكلفة بإقامة هذه المراكز المتخصصة لعلاج أمراض القلب والأورام.

وأوضح نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله الوادعي، أن اللجنة المشكلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعضوية وزارة المالية ووزارة الصحة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة داخل اليمن قد اجتمعت لتنفيذ برنامج لعلاج حالات الأمراض المستعصية داخل اليمن تخفيفاً عن الأشقاء اليمنيين الذين كثرت إحالات علاجهم في الخارج .

وبين أن اللجنة أكدت على ضرورة إنشاء أول مركز متخصص للقلب كخطوة أولى تتبعها خطوات متتالية ، مفيداً أن اللجنة وقفت على الموقع المقترح لإنشاء مركز القلب الذي يعد النواة الأولى لتنفيذ الأمر السامي .

من جانبه أكد رئيس هيئة مستشفى مأرب الحكومي، الدكتور محمد القباطي أن هذا المركز يمثل أهمية كبيرة حيث يتواجد في مأرب عدد كبير من النازخين من جميع المحافظات، وتم اختيارها بعد دراسة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والحكومة الشرعية اليمنية.