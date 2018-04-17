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تدشين الدورة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time1 / شعبان / 1439 هـ      17 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في محافظة مأرب الدورة الثالثة من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية .

ويستهدف المشروع بدورته الجديدة إعادة تأهيل 26 طفلاً من الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في ساحات القتال،

من خلال إلحاقهم بدورات اجتماعية ونفسية تهدف إلى إعادة ممارسة حياتهم الطبيعية ودفعهم إلى الالتحاق بالتعليم.

وأوضح مدير المشروع عبدالرحمن القباطي أن مركز الملك سلمان للإغاثة بهذه الدورة يكون قد استكمل إعادة تأهيل 80 طفلاً مجندًا

مبينًا أن ما يميز هذه الدورة هو استهداف أطفالاً مجندين من محافظات جديدة مثل إب وذمار

إضافة إلى المحافظات المستهدفة بدرجة رئيسة في الدورات الماضية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنهى مراحل سابقة من إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية ، استهدفت عدة محافظات يمنية منها مأرب و عمران و تعز و الجوف.

abdulslam

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