مركز الملك سلمان يدشن مشروعات لمساعدة اليمنيين والسوريين

شبوة- حماة- واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الطلح بمحافظة شبوه أمس الأول، المشاريع كثيفة العمالة التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع رصف طريق سنحور، الذي تستفيد منه سبع قرى بمديرية الطلح التي يبلغ عدد سكانها أكثر 3,500 نسمه، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 160 فرداً بصورة مباشرة و 800 فرد بصورة غير مباشرة.

وقدم منسق قطاع مشاريع كثيفة العمالة المهندس جهاد بالطيف شرحًا عن المشروع والمشاريع الأخرى التي ينفذها القطاع والبالغ عددها 14 مشروعًا ، تستهدف خمس محافظات يمنية، حضرموت والجوف وشبوة وعدن ولحج، يستفيد منها 1,600 فرد من العمالة المباشرة.

حضر التدشين عدد من المسؤولين وعدد من مشايخ المناطق المستفيدة وجمع غفير من المواطنين.

من جهة أخرى ارتسمت البسمات الجميلة على شفاه مبتروي الأطراف ورجعت لهم الفرحة واستطاعوا المشي كسابق عهدهم بعدما أقعدتهم وسرقت منهم أيادي الغدر والشر تلك البسمات والخطوات كما اغتالت حياة المليشيات الحوثية الغادرة حياة الأطفال والأمهات وكبار السن والشباب حينما زرعت الألغام المموهة ودستها في باطن الأرض لتدوسها أطراف بريئة ذنبها أنها خطت ذاهبة لعمل أو لقضاء حاجة لتتافجئ بلغم قاتل صنعته فئة خبيثة لتعوق أولتقتل تلك الأنفس البريئة.

وحظي المركز بإشادات عديدة عقب تدشينه مركز الأطراف الصناعية في مأرب منذ ثلاث سنوات الذي أعاد البسمة والحركة لمبتوري الأطراف ليعيشوا كسابق عهدهم حياة طبيعية ليستمتعوا مع أهلهم ونظرائهم كأن شيئا لم يكن.

وأوضح مدير المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع مركز الأطراف الصناعية في مأرب محمد مبارك العنزي أن المشروع في مراحله قدم الخدمات من خلال انتاج الأطراف الصناعية للمتضررين من الألغام والمبتورين عبر توفير الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية كذلك حرص المشروع على توطين الخدمة وذلك عبر تدريب الكوادر اليمنية الشابة على تقنيات الأطراف الصناعية.

على صعيد آخر يواصل المركز جولاته الميدانية في محافظة حماة منطقة قلعة المضيق لتقديم الرعاية البيطرية واللقاحات للمواشي التي قدمها المركز للأسر الأكثر حاجة من خلال دعم الثروة الحيوانية في سوريا، إذ يعد إلى جانب قطاع الثروة الزراعية من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر .

مما يذكر أن المركز قدم 100 بقرة من سلالة فريزيان “هولندية” حلوب لـ 100 أسرة مستفيدة، و290 نعجة حلوب لـ 145 أسرة مستفيدة بمعدل نعجتين لكل أسرة ، وتوفير الأعلاف بأنواعها مجانًا ، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات لمدة 6 شهور ، إضافة إلى رفع المستوى الفني للمستفيدين المتعلق بالرعاية السليمة للمواشي ، من خلال تنفيذ تدريبات تقنية من قبل مختصين بالثروة الحيوانية.