مركز الملك سلمان يدشن مشروعي إفطار صائم في الصومال وأبين

مقديشو – أبين – واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مشروع توزيع 569,340 وجبة رمضانية ساخنة وجافة في الصومال للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي المنكوب بسبب موجات الجفاف المتلاحقة خلال المواسم الماضية.

وشرع المركز بتنفيذ المشروع في جميع أقاليم الصومال، حيث بدأ التوزيع في جميع المحافظات التابعة لولاية بونتلاند، وهي محافظة بوصاصو وجروي وجالكعيو وجلدغب، بحضور ممثلين من السلطة المحلية في الولالية.

كما جرى التوزيع في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو الواقعة في إقليم بنادر، وفي أفجوي التابعة لإقليم شبيلي السفلى، وجوهر وعذاي في إقليم شبيلي الوسطى.

يذكر أنه من المقرر توزيع 18,978 وجبة يومياً خلال أيام شهر رمضان المبارك في المناطق الأكثر احتياجًا في الصومال، بالتعاون مع المكتب التنموي لمنظمة التعاون الإسلامي في مقديشو.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إفطار الصائم في أبين، الذي يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني ويشمل عدة محافظات يمنية هي عدن وتعز ولحج وأبين والضالع ومأرب ويستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

ويستهدف المشروع توزيع 30 ألف وجبة إفطار ساخنة وجافة في أبين للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، خصوصاً الفئات الأشد فقرًا كما يشمل التوزيع المرضى في المستشفيات وسكن طلاب الجامعة وفي الطرقات العامة.

يأتي التوزيع ضمن مشروع إفطار الصائم الذي وقعه المركز مؤخرًا ويستهدف 234 ألف شخص في محافظات مأرب وعدن ولحج والضالع وابين وتعز.