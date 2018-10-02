مركز الملك سلمان يدعم مستشفيات ومدارس اليمن

عدن – واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 115 طناً و 450 كيلوغراماً من المحاليل الوريدية للمستشفى الجمهوري في خور مكسر، بحضور المنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، ووكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور صالح هشلة، ومدير عام الإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري.

وأوضح مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيبان عقب التسليم أن هذه المساعدات تأتي في إطار الأعمال الإنسانية التي يقدمها المركز للشعب اليمني، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع سيتم تقديمها في المستقبل ولكل المناطق اليمنية دون استثناء، متمنياً من الله أن يمن على الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.

كما وصلت أمس الأول دفعة جديدة من التجهيزات والمستلزمات المدرسية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة وقيادة القوات المشتركة عبر “حملة تعليمي” في خطوة من المركز لدعم القطاع التعليمي في مأرب حيث يسعى المركز في إعادة الأمل لليمنيين في مختلف المحافظات بتقديمه للمستلزمات والتجهيزات المدرسية ليتسنى للطلاب والطالبات اكمال تعليمهم.

وعبر مدير مكتب التربية والتعليم في مأرب الدكتور علي العباب عن سعادته بهذه المبادرة التي ستسهم في تهيئة الفصول الدراسية ،مبينا أن المملكة تتفهم الوضع الراهن الذي تمر به اليمن وأن هذه الدفعة تأتي بالتزامن مع زيارة فريق حملة تعليمي لبعض المدارس لتقييم الاحتياج.

وأكد أن توزيع هذه الدفعة ستساعد في تلبية احتياجات المدارس في محافظة مأب جراء نزوح عدد من طلاب المحافظات الأخرى إليها.

من جانبه أوضح عضو حملة تعليمي الدكتور أحمد الدندني أن الحملة تعمل على تلبية احتياجات قطاع التعليم في محافظة مأرب بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذا القطاع المهم بهدف إيصال رسالة التعليم إلى جميع الطلاب والطالبات.

واختتم المركز أمس الأول مشروع “مهارتي بيدي” لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة شبوة.

ويهدف المشروع على مدى شهرين إلى إعداد وتأهيل 50 شاباً وشابة من الأيتام وإكسابهم المهارات المهنية الأساسية في مجالات “الخياطة” و “التطريز ” و “نقش الحناء” و “صيانة الهواتف النقالة” و “التمديدات الكهربائية”.

وجرى توزيع أدوات العمل الخاصة بصيانة الهواتف وأعمال الكهرباء على 27 مشاركًا، وأدوات التطريز ومكائن الخياطة على 23 مشاركة ومستفيدة من أنشطة المشروع.

وأشاد وكيل المحافظة عبدالقوي بن علي لمروق بالبرامج التدريبية للمشروع التي استفادة منها هذه الكوكبة من الأيتام بالمحافظة، معربًا عن سعادته بمشاركتهم أفراح تخرجهم من المشروع وحصولهم على مهارات مهنية مناسبة وكفيلة بتوفير سبل العيش الكريم لأسرهم، مثنيًا على استهداف مركز الملك سلمان للإغاثة لأسر الأيتام بالمحافظة وإدراج الدفعة الأولى منهم في برامج هذا التدريب النوعي.

وعبر الأيتام المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمركز على دعمه واهتمامه بهم والعمل على تأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية التي تؤمن لهم لقمة العيش الكريم.