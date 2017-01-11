مركز الملك سلمان يرسل إغاثة عاجلة للنازحين من حلب

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الرياض – واس

عبرت أمس 25 شاحنة قادمة من مدينة الريحانية التركية، الحدود التركية السورية، وهي تحمل على متنها مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاجلة التي تستهدف في مرحلتها الأولى النازحين من حلب.

وتتضمن الحمولة سلالاً غذائية للبالغين والأطفال إضافة إلى الكسوة الشتوية وحقائب النظافة الشخصية.

وستتبع هذه المساعدات برامج أخرى تنفيذية ضمن خطة المركز الشاملة للاستجابة للأزمة السورية عبر برامج عاجلة وأخرى طويلة الأمد للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وتوفر المساعدات العاجلة المواد الغذائية والإيوائية والكسوة الشتوية بهدف الوصول إلى المستحقين من الأشقاء المنكوبين في أربع محافظات هي أدلب وحلب وحماة واللاذقية وخاصة من نزحوا وهُجروا منها مؤخراً .

ويشرف على تنفيذ برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فريق مختص يتواجد حاليًا بالمنطقة الحدودية.

يذكر أن المركز بدأ منذ أول أمس التوزيع في مخيم كفر حوم بمحافظة أدلب وريف أدلب الشمالي ومخيم الكمونة بمنطقة سرمدا بمحافظة أدلب.