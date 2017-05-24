مركز الملك سلمان يرسل 550 طنا أدوية لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا باليمن

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، قافلة برية لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا في اليمن تحتوي على 550 طنًا من الأدوية ومستلزمات تشخيص الوباء وذلك من المقر الدائم للمركز بطريق الملك سلمان بالرياض.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيعة،” إن التدشين لهذه القافلة يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمركز بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء الوباء، حيث بادر المركز بتشكيل فريق استجابة عاجلة لوضع برامج التدخل السريع وتشخيص الوباء وعلاجه والسيطرة عليه والعمل على محور الوقاية”.

وأضاف الربيعة” أن القافلة التي تزن 550 طناً تحملها 25 شاحنة تحتوي على 700 ألف عبوة من المحاليل الوريدية مع الأجهزة اللازمة لها ، و 200 الف عبوة محلول مكافحة الجفاف و 550 ألف جرعة مضاد حيوي مخصصة لعلاج حالات الكوليرا ،يستفيد منها 50 ألف فرد في جميع المحافظات اليمنية”..مشيراً إلى أنه سيجري توزيعها بحسب الخطة التي تراعي الأولويات من حيث عدد الإصابات وانتشار المرض والكثافة السكانية.

وأكد أن هنالك خطة عمل منظمة قام بها المركز لتعزيز الرصد وتسجيل الحالات عبر قاعدة بيانات يتم إنشائها لهذا الغرض إلى جانب العمل على التشخيص الصحيح للمرض ودعم العلاج وبرامج السيطرة على الوباء.

وأشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة ،الى عمل المركز مع عدد من الشركاء المحليين ومنهم وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ووزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الصحة العالمية (أوتشا) والمنظمة الطبية الدولية / IMC / ومنظمة اليونسيف لتنسيق الجهود وتوحيدها في سبيل معالجة واحتواء الوباء.

وناشد الدكتور الربيعة المجتمع الإنساني الدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن تقف مع المركز في هذة الحملة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين بها وأن يقفوا لمنع أي محاولة اعتداء على هذه المساعدات لأنها عاجلة وفيها إنقاذ حياة آلاف الأنفس ويجب أن تصل لجميع المحافظات دون استثناء.