الأولى

“مركز الملك سلمان” يسلم الدفعة الرابعة من صهاريج الوقود لبرنامج الأغذية العالمي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / رجب / 1439 هـ       6 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدفعة الرابعة من صهاريج الوقود لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة مأرب ليتولى توزيعها على المحافظات اليمنية المستهدفة (المهواة وصنعاء وعمران وضامر وحجة وصعدة والحديدة وريما وابين ولحج وشبوة) وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتشتمل هذة الدفعة على 180 ألف لتر من الوقود تحملها 5 صهاريج كبيرة سعة الصهريج 36 ألف لتر ، سوف تقدم لدعم المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الخدمية الحيوية في اليمن.

وهي جزء من مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقدرة بمليون وثمانين ألف لتر من الوقود توزع بالتعاون مع برنامج الإغذية العالمي WFP على المحافظات اليمنية المستهدفة.

وهي أحد المشاريع المهمة والمتنوعة التي ينفذها المركز في كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *