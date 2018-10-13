مركز الملك سلمان يشارك في جلسة مواجهة الكوارث الطبيعية

جنيف واس

شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس في جلسة العمل الثلاثية الثانية المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، لمتابعة تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الكوارث الطبيعيةوالأزمات ومستجدات الدفاع المدني.

حضر الجلسة الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني فلاديمير وفشينوف ومعالي مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو.

وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني مشيدًا بالدور الإنساني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى حاجة الكثير من دول العالم للدعم في مجال الدفاع المدني.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز خدم خدماته الإنسانية لـ 42 دولة حول العالم وبالأخص اليمن من خلال تنفيذ 286 مشروعًا شملت مختلف المحافظات اليمنية في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية كما تطرق معاليه إلى تدشين المركز قبل أيام قليلة بمشاركة المديرية العامة للدفاع المدني شروع المبنى الجديد لمركز التعليم الجمهوري للجنة الطوارئ والدفاع المدني في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وبين الربيعة أن المركز قام بتدشين مشروع المصدات الخرسانية لنهر بانج وجوبكجيه في منطقة همدوني بمنطقة خاتلون في جمهورية طاجيكستان.

وقال :” من برامج الحماية التي ينفذها المركز مشروع في يونيو الماضي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية.

وجرى خلال الجلسة الثانية الاطلاع على محضر الجلسة الأولى المنعقدة في مدينة الرياض خلال الفترة 26-27 فبراير 2018م على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني، ومناقشة التنسيق المشترك في ميادين الدفاع المدني ومجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات، وسبل تطوير أجهزة الدفاع المدني للدول المحتاجة ووضع خطة شاملة لذلك.

من جهة أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عتق بمحافظة شبوه الدورات المهنية لمعيلات الأسر الفقيرة، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن.

ويستهدف المشروع تدريب 100 مشاركة من معيلات الأسر الفقيرة في أربع دورات تدريبية ومهنية هي دورة الكوافيرة الماهرة، وفن الخياطة والتفصيل، وفن صناعة المعجنات والحلويات، و فن صناعة العطور والبخور.

كما يواصل المركز توزيع الوجبات الغذائية الساخنة لنازحي غوطة دمشق في ريف حلب الشمالي.وجرى يوم أمس الأول توزيع 700 وجبة في مخيم كعيبة بمنطقة أخترين، و 1200 وجبة في مخيم بزاعة بمنطقة بزاعة ، و3100 وجبة في مخيم ضيوف الشرقية بمنطقة الباب.

ويأتي التوزيع ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.