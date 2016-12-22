مركز الملك سلمان يقدم خدماته للأطفال والأمهات داخل سوريا

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الرياض- واس

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخدمات الغذائية للأطفال والأمهات والرعاية الوقائية والعلاجية للفئات الأكثر ضعفاً من العائلات النازحة بمناطق مدينة حلب المحاصرة.

وتأتي هذه الخدمات عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي ينفذه لعلاج حالات سوء التغذية والوقاية منها والرعاية للأمهات والأطفال في سبع مناطق سورية بدءًا من مطلع شهر ديسمبر الجاري ، حيث استكملت تجهيزات العيادات وطواقم العمل المدربة ضمن أربع محافظات متضررة داخل سوريا.

كما قام فريق العمل بتنفيذ خطة استجابة طارئة للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين المهجرين من مدينه حلب خلال الأيام السابقة.

ومازال فريق العمل على أهبة الاستعداد في نقاط الإخلاء لاستقبال مجموعات جديدة من النازحين.