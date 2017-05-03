مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لليمن بأكثر من 600 مليون دولار

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الرياض- واس

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن منذ تدشينه على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حتى الآن عدداً من المشاريع بلغت 127 مشروعًا متنوعًا للمحافظات اليمنية كافة في مجالات عدة شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، بالتعاون مع 81 شريكًا أمميًا ومحليًا, وتم التركيز على مشاريع الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بمبلغ قدره 540ر565 ر600 دولارًا أمريكيًا .

ففي مجال مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات وصلت 45 مشروعًا بمبلغ قدره 238 مليون دولار استفاد منها 20 مليون فرد ، فيما بلغ عدد الشركاء 24 شريكًا .وبلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر 16 مشروعًا بمبلغ 78.576.921 دولارًا استفاد منها 3,913,236 مستفيدًا من خلال 12 شريكًا .

أما في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي قدم المركز 56 مشروعًا بمبلغ 226,796,103 دولارًا استفاد منها 38,110,797 فردًا وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 42 شريكًا .

وفي مجال مشروعات الاتصالات بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فقد خصص المركز لهذا الجانب 10 مشروعات، استفاد منها 15,112 مستفيدًا من خلال أربعة شركاء بمبلغ وقدره 56,510,970 دولارًا أمريكيًا .

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حظي بإشادات رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وتقديمه للخدمة بطرق احترافية .