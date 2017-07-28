مركز الملك سلمان يقدم 12 ألف سلة غذائية في تعز

عدن – البلاد

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الغذائية لمحافظة تعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ، بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح.

وقال فتح في تصريح صحفي” ندشن مرحلة جديدة من مراحل العطاء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع 12 ألف سلة غذائية لمحافظة تعز المحاصرة ، مؤكداً أن المركز أصبح منارة إغاثية تستهدف محافظات اليمن كافة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية الضرورية حيث تم تنفيذ أكثر من 139 مشروعاً إغاثياً في كل المجالات للتخفيف من معانات المواطن اليمني.

وأشار الوزير اليمني إلى أن الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابيه على المحافظات اليمنية تسببت في زرع مأساة إنسانية حقيقية في كل مناحي الحياة .

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني أن المركز يدشن مشروع توزيع 12 ألف سلة غذائية لمحافظة تعز المحاصرة ضمن البرامج الإغاثية التي يمولها المركز لمساعدة المحافظات اليمنية المتضررة ، مبيناً أن المركز ما زال يقدم السلال الغذائية لمعظم المحافظات حيث وصل عدد السلال الغذائية التي قدمت منذ شهر رمضان الماضي إلى الأن 220 ألف سلة غذائية.