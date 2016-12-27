مركز الملك سلمان يقدم 30 ألف سلة غذائية و12 طن تمور لأسر بزامبيا

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الرياض- واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع حكومة جمهورية زامبيا، ممثلة بوحدة إدارة الكوارث والحد من آثارها، لتقديم مساعدات إغاثية للأسر الأكثر تضررًا هناك.

وقام فريق مختص من المركز بتسليم المساعدات بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا، وتتضمن المساعدات 30 ألف سلة غذائية، و12 طنا من التمور، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار، وتزن السلة الواحدة 60 كيلو جراما من الأغذية الأساسية.