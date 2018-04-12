مركز الملك سلمان يقف على الاحتياجات الإنسانية في موريشيوس

قام فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة مدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح بن دهيمان السبيعي، أمس الأربعاء، بزيارة جمهورية موريشيوس، للوقوف على الأضرار والاحتياجات الإنسانية جراء الفيضانات التي تعرضت لها البلاد أخيراً.

وبحث الفريق سبل وآليات تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية تخدم المتضررين من هذه الفيضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية في موريشيوس، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعقد فريق المركز عدة اجتماعات مكثفة مع وزير المالية، ومسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، ووكالة استصلاح الأراضي، ومركز الطوارئ والمخاطر بجمهورية موريشيوس.

كما تفقد الفريق المناطق المتضررة لتقييم الاحتياجات، تمهيداً لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة.