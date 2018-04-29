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مركز الملك سلمان ينفذ دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال المجندين في مأرب

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time13 / شعبان / 1439 هـ      29 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفذّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب أمس، دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ضمن أنشطة المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيلهم.

وتلقى أولياء أمور الأطفال المجندين من عدة محافظات يمنية محاضرات توعوية عن المخاطر النفسية

والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال المجندون.

وتعرف أولياء الأمور على مدى الانتهاكات التي واجهت أطفالهم في الجبهات، خصوصًا مع انتشار ظاهرة خطف الأطفال

والزج بهم في مواقع الاشتباك من قبل جماعة الحوثيين الانقلابية.

وتهدف الدورة إلى إشراك المجتمع في عملية التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين لتسهل مهمة إعادتهم

إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وأن المكان الطبيعي للأطفال هي المدارس والملاعب لا الجبهات والمتاريس.

ويستهدف المشروع في مرحلته الثالثة والرابعة 80 طفلا مجندًا ومتأثرًا بالحرب من عدة محافظات يمنية.

abdulslam

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