مركز الملك سلمان يواصل المساعدات للسوريين واليمنيين

ريف حلب- حجة – واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس السماد المركب وبذور القمح وتوزيع العلف المركب والمائي على المستفيدين من برامج تمكين الأسر الأكثر احتياجا في قرى ريف حلب الغربي

كما قام المركز بتوزيع 664 حقيبة مدرسية و 664 طقم شتوي و 664 كنزة شتوية ل 664 طالب وطالبة سورية في مدرسة شحيم الرسمية الأولى القسم الفرنسي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

ووزع المركز أمس الأول 11 طنًا من السلال الغذائية على المقيمين والنازحين في قرى الغرزه، مبجر، بني حسين، التابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 900 فرد.