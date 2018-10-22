مركز الملك سلمان يواصل المساعدات للسوريين واليمنيين

حلب- المهرة- واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توفير أرغفة الخبز في ريف الشمالي السوري، ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج بلادهم.

وقدّم المركز في ريف حلب أكثر من 87 ألف رغيف خبز يوميًا من خلال فرنين جهزهما المركز، الأول في أعزاز ويخدم مدينة الباب وأعزاز ومخيم العصيانة ومخيم أبو ظهور ليستفيد منه أسر الأيتام ، والآخر في مدينة الباب ويخدم مخيمات وقف الديانة ومخيم ضيوف الشرقية في الباب ، ومخيم بزاعة ، ومخيم زوغرة في جرابلس، ومركز إيواء أعزاز و ومركز إيواء النور في أعزاز ليستفيد منه النازحون من أهالي الغوطة ، حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.

كما يواصل المركز جهوده الإنسانية، لإغاثة المنكوبين جراء إعصار “لبان” في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وشملت تدخلات مركز الملك سليمان للإغاثة المديريات المتضررة ، سيحوت، قشن، المسيلة، حات، منعر.

يذكر أنه وصلت إلى مطار الغيظة الليلة قبل الماضية طائرة ثالثة تحمل مساعدات غذائية، في إطار الجسر الجوي والبري الذي سيّرته المملكة عبر المركز كما وزع المركز أمس الأول 15 طنًا من السلال الغذائية العاجلة للمتضررين في منطقة عتاب.

من جهة اخرى نفذ المركز أمس رحلة ترفيهية لـ27 طفلاً مجندًا إلى حديقة مأرب العامة.

وأوضح مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين عبدالرحمن القباطي أن الرحلة تأتي ضمن الأنشطة التي يخضع لها الطفل المجند الذي نعمل على إعادة تأهيله نفسياً واجتماعياً.