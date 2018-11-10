مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والسوريين

تعز -حلب- واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1500 كرتون تمر في قرية الزهاري في مديرية المخا بمحافظة تعز.

ووزع المركز أمس الأول 91 طنًا من السلال الغذائية في 17 قرية تابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 7500 فرد كما وزع 1,200 كرتونًا من التمور في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت. استفاد منها 7,200 فرد.

ووصلت إلى محافظة تعز شاحنتان تحملان 6,300 كرتون من التمور و5 شاحنات إغاثية مقدمة من المركز إلى عدن، في طريقها لمحافظة الحديدة.

كما يواصل المركز دعم المشروعات الزراعية التي ينفذها لمساعدة المتضررين من الأزمة في سوريا، وترصد فرق المتابعة التي يمولها المركز تطور نمو محاصيل الخضار الصيفية في حقول المزارعين المستفيدين وتعلمهم كيفية التعامل مع الآفات الزراعية في حال حدوثها والطرق المثلى للحصاد.

وقام المركز بتوزيع مخصصات السماد المركب وبذور القمح لعدد 1,000 أسرة مستفيدة في قرية الحويجة في منطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة حيث استهدف التوزيع الأسر الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين الذين يملكون خبرة زراعية سابقة.

كما يواصل دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر السورية الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين

وقدم 290 نعجة حلوب لـ 145 أسرة مستفيدة في قريتي الحويز والحرية في قلعة المضيق بمحافة حماة بمعدل نعجتين لكل أسرة، مع توفير الأعلاف بأنواعها مجانًا لمدة شهرين متتاليين، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات لمدة 6 شهور، إضافة إلى رفع المستوى الفني للمستفيدين والمتعلق بالرعاية السليمة للمواشي.

وواصل فريق مختص من المركز برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبحث سبل التوسع في دعم مشاريع المركز التي تخدم الأشقاء السوريين والفلسطينيين واللبنانيين.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص المركز على دعم ومساعدة الأشقاء اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين على الأصعدة كافة، واستمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في جميع دول العالم.