مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والصوماليين والسوريين

الوديعة- دوساماريب-حلب- واس

عبرت منفذ الوديعة أمس 9 شاحنات كبيرة تحمل 200 طن من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء والضالع والحديدة.

فقد عبرت 6 شاحنات منها تحمل 132 طناً و 460 كيلوجراما من السلال الغذائية تستهدف محافظة صنعاء، وشاحنتان تحملان 44 طنًا و 400 كيلو جرام من السلال الغذائية تستهدف محافظة الحديدة ، وشاحنة كبيرة محملة 22 طنًا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية تستهدف محافظة الضالع.

ودشن المركز أمس توزيع مساعدات غذائية وإيوائية في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء.

وشملت المساعدات توزيع 89 طنًا من السلال الغذائية و200 خيمة إيوائية سيتم توزيعها على النازحين بمديريتي ناطع ونعمان في المحافظة.

وأشاد محافظ البيضاء ناصر الخضر السوادي بالجهود الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في المحافظة وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين.

كما وزع المركز أمس الأول 1,900 كرتون تمر في مناطق المصلى، المدينة القديمة، باب موسى، التحرير الاعلى، الثورة، الاجينات، النسيرية، القبة، بمديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد من المساعدات 11,400 فرداً.

ووزع المركز أمس الاول 78 طنًا من السلال الغذائية في 7 قرى تابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 6,300 فرد.وبتمويل من المركز يواصل مستشفى مكة للعيون بعدن لليوم الثاني على التوالي اجراء عمليات جراحة الشبكية والسائل الزجاجي، للمرضى الذين يعانون من شبكية العين.

وعمل المركز على استهداف الآلاف من المصابين اليمنين ضمن مشروع علاج الجرحى يشمل الذين تعرضوا لإصابات في العيون وخاصة كبار السن ممن لديهم إصابة بشبكية العين والجرحى.

وتكفل المركز بدفع تكاليف إجراء عمليات شبكية العين المكلفة من الناحية المادية والتي تتطلب السفر إلى خارج اليمن كما يتكفل بعلاج الجرحى في عدد من المستشفيات الخاصة ويقدم دعمه للقطاع الصحي في اليمن على نحو مستمر لتقديم العون الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق.

واستجاب المركز في تدخل عاجل، للنداءات الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية بمحافظة الضالع، لإغاثة النازحين والمتضررين في عدد من مديريات المحافظة.

وقام المركز بتوزيع سلال غذائية على المتضررين والنازحين في منطقة مريس بمديرية قعطبة، ضمن مشروع توزيع 12,260 سلة غذائية، الذي يستهدف عدة مديريات في المحافظة.

وواصل المركز تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في جمهورية الصومال.

وجرى خلال شهر أكتوبر الماضي حفر بئرين جديدين، وبناء دورات مياه منزلية، وإعادة تأهيل بئرين آخرين باعتماد أنظمة الطاقة الشمسية للاستفادة من رفع الماء بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية، استفاد من المشروع 5,000 شخص من أهالي منطقة “دوساماريب” وسط الصومال.

من جهة اخرى استفاد أكثر 175 الف فرد سوري من الدعم المباشر وغير المباشر لمشروعي دعم المحروقات واسطوانات الطبخ المنزلي التي يقدمهما المركز للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.

ففي مجال توزيع وقود الديزل على مضخات الري استفاد 164,764 فرداً من الأسر السورية في مناطق “كفر الورد” و “العيون” و “تل مالد” و ” الحميدية” و “مزرعة الخالدية” و “حور النهر” و “اسنبل” و “مارع” كما شمل التوزيع ناحية “أخترين الغوز” و”أرشاف” وتم توزيع 41,010 لترات من محروقات الديزل على مضخات الري في 196 أرض زراعية بمساحة 4,101 دونم للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين .

فيما شمل توزيع أسطوانات الغاز في الفترة ذاتها مناطق “أخترين الباب” و”قباسين بزاعة” استفاد منها 10,622 فرداً، وقد تم توزيع 2,027 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي على 2,027 عائلة محتاجة بينما يتم الآن التوزيع لوقود التدفئة.