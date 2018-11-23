مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والسوريين

مأرب-بيروت- واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,300 كرتون تمر بواقع 10 طن و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة ريمة إلى محافظة مأرب ، استفاد من المساعدات 7,800 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3,000 طن.

ووزع المركز أمس الأول750 كرتون تمر بواقع 6 أطنان للنازحين من محافظة المحويت إلى محافظة مأرب ، استفاد من المساعدات 4500 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3000 طن.

وقام المركز أمس بتوزيع 2,091 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس بمحافظتي جبل لبنان وبيروت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة “شحيم الثانية”، ومدرسة “كترمايا المتوسطة الرسمية المختلطة”، ومدرسة “برجا الديماس المختلطة المتوسطة الرسمية”، ومدرسة “عمر الزعني المتوسطة الرسمية المختلطة”، وذلك ضمن أربع محطات متتالية.وتأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة دول اللجوء.