مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والسوريين

الجوف- حماة- واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع المساعدات الإيوائية التي تتكون من 200 خيمة و 1200 بطانية و 400 بساط، يستفيد منها 1200 فرد في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف.

وعبر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ومشايخ الخب والشعف عن الشكر والتقدير لما يقدمه المركز من مساعدات للمحتاجين في محافظات اليمن كافة.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما واصل المركز دعم المشروعات في قطاع الثروة الزراعية التي ينفذها لمساعدة المتضررين في سوريا، إذ تعد إلى جانب المشروعات في قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.

وقام فريق المركز بتوزيع مبيدات الآفات الزراعية لـ 1,000 أسرة مستفيدة في قرية الحواش التابعة لمنطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة، وتم تقديم الإرشادات للمستفيدين في كيفية التعامل مع الآفات الزراعية في حال حدوثها والطرق المثلى لحصاد المحاصيل الشتوية، حيث تشهد المحاصيل نمو وتطور في حقول المزارعين المستفيدين من برنامج المركز.

ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات الحيوية التي أنهكتها الحرب.