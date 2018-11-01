مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات باليمن

المهرة- المكلا-واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مواد إيوائية في مديريتي شحن وقشن بمحافظة المهرة المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، اشتملت المساعدات على 900 بطانية و400 بساط، استفاد منها 900 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”.

ووزع المركز 148 طنًا من السلال الغذائية في منطقة حريب بمحافظة مأرب ، يستفيد منها 12000 شخص بواقع 2000 أسرة، ضمن إجمالي 10500 سلة غذائية مخصصة للمحافظة كما وزع 74 طنًا من السلال الغذائية في مديرية جحاف بمحافظة الضالع ، يستفيد منها 6000 فرد ووزع 44 طنًا من السلال الغذائية في مناطق الخب والشعف والعشة والسليل والضمانة والقيعة والفرشة بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3600 شخص.

كما وزع 47 طنًا من السلال الغذائية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع ، يستفيد منها 3,822 فردًا ، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

وقام المركز أمس الأول بتدشين البرامج التدريبية في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، الذي يستفيد منه 80 متدربة ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش.