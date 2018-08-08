محليات

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في اليمن

كتبه adminaccess_time25 / ذو القعدة / 1439 هـ       8 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الخوخة – واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس توزيع السلال الغذائية على النازحين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث تم توزيع 5 أطنان و 320 كيلو غراما من السلال الغذائية يستفيد منها 408 نازحين ، في منطقة الجشة في مديرية الخوخة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 274 مشروعًا .

كما وزع المركز امس 1542 كرتوناً من التمور في مناطق عقارب، الرقف، القشاع، العرشي في مدينة الضالع ، يستفيد منها 9252 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3000 طن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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