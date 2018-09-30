مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في اليمن والشمال السوري

الضالع- الشمال السوري – واس

استمرارًا لما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للشعب اليمني, وصلت إلى مديرية الأزارق بمحافظة الضالع قافلة مساعدات إغاثية قادمة من محافظ عدن تحمل على متنها 185 طنًا من المواد الغذئية.

وفور وصول المساعدات جرى البدء في توزيعها على المحتاجين في هذه المديرية حيث يستمر التوزيع خلال الأيام المقبلة لكل أجزاء المديرية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في محافظة الضالع .

يذكر أن مديرية الأزارق تمر بوضع إنساني جراء موجة الجفاف الشديد نتيجة قلة هطول الأمطار الموسمية في الأعوام الماضية وهذا العام الذي تسبب بنضوب مياه الآبار السطحية التي يعتمد عليها سكان المديرية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتلمس احتياجات الشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وفي اطار رسالته الانسانية يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع إسطوانات الغاز المخصصة للطبخ المنزلي على الأشقاء السوريين في شمال بلادهم ، وذلك خدمة من المركز و تخفيفاً عن المستضعفين ضمن مشروع “تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع” في هذه المنطقة.

يستهدف المشروع عدداً من المناطق في الشمال السوري شملت مدينة الباب، مدينة أخترين وريفها، وبلدات مارع وقباسين وبزاعة.

وجرى اختيار المستفيدين بناءاً على المعايير الإنسانية الدولية وبالتنسيق مع المجالس المحلية ، كما أجرت الفرق الميدانية زيارات تحقق للتأكد من الوضع المعيشي لهذه العائلات ، بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً من أرامل وأيتام ونازحين و ذوي إحتياجات خاصة.

ويهدف المشروع إلى توزيع 2,950 أسطوانة غاز بشكل شهري على العائلات المستضعفة، حيث تم خلال شهر سبتمبر توزيع 1000 أسطوانة غاز في مدينة الباب و 450 أسطوانة غاز في مدينة أخترين وريفها 500 أسطوانة غاز في بلدة مارع و500 أسطوانة غاز في بلدة قباسين و500 أسطوانة غاز في بلدة بزاعة، وبلغ عدد العائلات المستفيدة خلال شهر سبتمبر 2,950 عائلة على الأقل ، و تجاوز عدد المستفيدين 15000 مستفيداً.