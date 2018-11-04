مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للإندونيسيين والسوريين

سيلاويس-حلب- واس

أشرف فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً على تجهيز وشحن المساعدات الغذائية التي قام المركز بتأمينها من الداخل الاندنويسي لمنكوبي “سيلاويسي”.

ووقف الفريق على تجهيز وتحميل الشاحنات بالسلال الغذائية ومتابعة نقلها إلى مدينة “بالو” بالمنطقة الوسطى من جزيرة سيلاويسي، حيث تم تسيير الدفعة الأولى التي تمثل 5 حاويات للمتضررين وتتكون من 5,000 سلة غذائية تزن 370 طنًا و5,000 حقيبة مستلزمات شخصية و3,500 حقيبة إيوائية.

وينفذ المركز هذا البرنامج الغذائي بالتعاون مع الحكومة الاندونيسية الممثلة بهيئة الكوارث الوطنية (BNPB). من جهة أخرى استفاد 175,168 فرداً من دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمشاريع الزراعية في الشمال السوري، ضمن مشروع “تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع”، وذلك عبر توزيع اسطوانات الغاز الخاصة بالطبخ ووقود الديزل لتشغيل مضخات الري وذلك في النصف الأول من شهر اكتوبر .

ووزع وقود الديزل لتشغيل مضخات الري بذات الفترة على مدينة “مارع” والريف التابع لها بلدات “اسنبل” و”الخالدية” و”المحميدية” و”حراز النهر” و”كفر الورد” فيما تم توزيع 41,800 ليتر من محروقات الديزل على 4,180 دونم استفاد من خلاله 167,938 فرداً

وفي مدينة “الباب” وبلدة “قباسين” في ريف حلب الشمالي تم توزيع 1,500 اسطوانة غاز للطبخ المنزلي خلال النصف الأول من شهر اكتوبر استفاد منها 7,230 فرداً بشكل مباشر.

ويسعى المركز من خلال هذا المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة للأشقاء السوريين وتمكين المجتمع عبر الدعم المقدم للأسر من العيش بكرامة عن طريق تقديم السبل الكفيلة للعمل في الزراعة والإنتاج الزراعي.