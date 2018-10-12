مركز الملك سلمان يواصل مساعداته لليمنيين والسوريين

اليمن-واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول شاحنتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدفان محافظة صنعاء تحملان على متنهما 41 طنًا و 440 كيلو غراما من المواد الغذائية.

.كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول 14 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى محافظة تعز تحمل على متنها 244 طنًا و 500 كيلو غرام من المواد الطبية والأدوية .

وسلم مركز الملك سلمان أمس الأول3500 كرتون من التمور، للفئات الأشد احتياجًا في مديريات ساحل حضرموت.

وعقب التسليم أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ هاني البيض بالدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة في شتى المجالات، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف , مبينًا أن المشروع يستهدف مرضى السرطان، والأيتام، والأرامل، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأشد احتياجًا. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد وزع 1500 كرتون من التمور على التجمعات ومساكن الطلاب بمدينة المكلا الاسبوع الماضي.

كما قام المركز أمس الاول بتوزيع 162 طنًا و800 كيلو غرام من المواد الغذائية على 13200 نازح من محافظة صنعاء إلى مأرب.

من جهة أخرى سلّم مركز الملك سلمان أمس الأول ضمن مشروعه لكفالة الأيتام في ريف حماه وريف حلب وحمص مستحقات الكفالة المعيشية لـ150 يتيماً.

الجدير بالذكر أن المشروع يستهدف 500 شخص من الأيتام وفاقدي المعيل والفقراء وأسرهم، لتحسين الظروف الصعبة التي يعيشونها وللمحافظة عليهم من التشرد ومواصلة تعليمهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ويأتي ذلك في إطار البرامج التي يقدمها المركز للأشقاء في سوريا في جميع المجالات الإنسانية والإغاثية ومنها رعاية الأيتام والمحتاجين.