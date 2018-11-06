مركز الملك سلمان يواصل مساعدة المتأثرين بإعصار لبان

المهرة -واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في المناطق الأكثر تضرر من إعصار “لبان”، في مديريات الغيظة وسيحوت بمحافظة المهرة ، حيث تم توزيع مواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط)، استفاد منها 590 فردًا.

ووزع المركز أمس سلالاً غذائية تزن 20 طنًا في قرى السادة الظهر والدير وبني حسين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 1560 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب ليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا .

كما وزع أمس الأول سلالاً غذائية تزن 14 طنًا في قرى السادة الشرافيه والساده الشباكيه والساده المغتربين والساده الظهر والدير والعتنه والحجافيه و الملاصيه والسادة الخبت الاشيم والسادة الصلامسه التبعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 1080 فرداً.