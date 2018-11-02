محليات

مركز الملك سلمان يواصل مساعدة المتأثرين بإعصار لبان

كتبه adminaccess_time21 / صفر / 1440 هـ       2 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

المهرة- واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في المناطق الأكثر تضررا من إعصار “لبان”، في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة ،

حيث تم توزيع مواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط) و13طنًا من السلال الغذائية و 300 كرتون تمر للمتضررين في مديريتي الغيظة والمسيلة يستفيد منها 3,380 فردًا.

ووزّع المركز أمس الأول 27 طنًا من السلال الغذائية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع ، يستفيد منها 2178 فردًا ، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.

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