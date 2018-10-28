مركز الملك سلمان يواصل مساعدة اليمنيين

المهرة – مأرب- واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول 6 أطنان من السلال الغذائية ومواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط) للمتضررين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 540 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”.

كما وزع المركزأمس الأول 22 طنًا من السلال الغذائية ومواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط) للمتضررين في مديريات الغيضة ونشطون وسيحوت وعتاب ومنعر بمحافظة المهرة، المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 2370 فردًا .

وواصل المركز أمس الأول مشروع توزيع 75 ألف قطعة ملابس على الأرامل والمستضعفين في تسع محافظات يمنية.

وبدأ توزيع قطع الملابس على الأرامل في محافظة مأرب، وقد عمت الفرحة الأرامل وذوويهم بهذه المساعدات فيما عبر مسؤولو المحافظة عن شكرهم لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من المركز.