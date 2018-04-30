مركز الملك سلمان يوزع ألف سلة غذائية في قرية شيبالونق الإندونيسية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم سلالاً غذائية رمضانية بقرية شيبالونق ببانديغلانق ضمن برنامجه التطوعي الأول بإندونيسيا بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وشمل التوزيع تقديم 1000 سلة غذائية تكفي لـ 1000 أسرة بواقع 5000 آلاف مستفيد .

واستقبل أهالي القرية وفد المركز بالأهازيج الترحيبية وبدأت عملية التوزيع بكلمة ترحيبية قدم فيها رئيس قرية شيبالونق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولحكومة المملكة على دعمها المستمر بتقديم المساعدات مؤكدًا فرحته وأهالي القرى المحتاجين المستفيدين من السلال الغذائية والتي أتت ملبية لرغباتهم واحتياجهم.

وأوضح مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أن المهمة الإنسانية كانت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ومتابعة مستمرة من معالي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة لإيصال المساعدات لمستحقيها حيث كان يوم أمس زيارة لقرية باكو حجي واليوم في هذه القرية متلمسين احتياجات المستفيدين، مؤكدًا عمق العلاقة بين المملكة وإندونيسيا، وعن مدى حب الشعب السعودي للشعب الإندونيسي.