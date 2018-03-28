مركز الملك سلمان يوزع السلال الغذائية والتمور باليمن

بني ضبيان -المهرة- واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, توزيع السلال الغذائية في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء.

وجرى توزيع 800 سلة غذائية على 4800 فرد ، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي لستة أشخاص، من إجمالي السلال الغذائية المخصصة للمحافظة والبالغة 18919سلة غذائية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

كما وزع المركز أمس الأول 3000 كرتون من التمور في مدينة سيحوت بمحافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 18000 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 1000 طن ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.