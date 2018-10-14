مركز الملك سلمان يوزع المساعدات باليمن وسوريا

حضرموت-حلب- واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات إنسانية متنوعة للنساء الأرامل في مديريتي تريم والقطن بمحافظة حضرموت.وشملت المساعدات توزيع الملابس والمواد الغذائية على 29 أرملة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 286 مشروعا.

كما يعمل المركز على دعم المشاريع الزراعية في الشمال السوري، ضمن مشروع “تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع”، وذلك بتوزيع وقود الديزل لتشغيل مضخات الري وسقاية الأراضي الزراعية في مناطق وأرياف “الباب، أخترين، مارع، العريمة”، بهدف زيادة المحاصيل وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي.

خلال شهر سبتمبر تم توزيع 91,260 ليتر من وقود الديزل على مضخات الري في 426 أرض زراعية بمساحة إجمالية 9,126 دونماً في 33 قرية.

ومن المقرر أن يستمر التوزيع بشكل شهري لضمان سقاية المزروعات وتحسين الإنتاج الزراعي.

ويسعى المشروع إلى تأمين الإكتفاء الذاتي وإيجاد فرص عمل في ريف حلب الشمالي حيث يعمل معظم سكان هذه المناطق في الزراعة، ويبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من هذا النشاط 2,264 مستفيد وهم المزارعون وعائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يكون عدد المستفيدين غير المباشرين خلال عام كامل 1502 عامل بالأراضي الزراعية بشكل يومي و14,858 عامل في الأراضي الزراعية بشكل موسمي وذلك عند جني المحاصيل.