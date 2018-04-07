مركز الملك سلمان يوزع المساعدات باليمن وينفذ رحلة للأطفال المجندين

مأرب-سقطرى- واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة الرابعة من صهاريج الوقود لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة مأرب، ليتولى توزيعها على المحافظات اليمنية المستهدفة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وتشتمل الدفعة على 180 ألف لتر من الوقود، تحملها 5 صهاريج كبيرة ، سعة الصهريج 36 ألف لتر، سوف تقدم لدعم المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الخدمية الحيوية في اليمن. كما نفَّذ المركز أمس الأول رحلة ترفيهية إلى مواقع سياحية وأثرية في مدينة مأرب شرق اليمن للأطفال الذين زجت بهم الميليشيات الحوثية في ساحات القتال. ووزّع المركز3000 كرتون من التمور لـ 18000 مستفيد، في مديرية حريب بمحافظة مأرب، و1000 كرتون من التمور لـ 6000 مستفيد، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، ودشن مشروع توزيع التمور لذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأشد ضعفًا في قرى محافظة سقطرى اليمنية.