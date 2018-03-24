مركز الملك سلمان يوزع المساعدات في اليمن وسوريا

المكلا -أورم – واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المساعدات الغذائية على المساكن الجامعية والتجمعات الطلابية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ويشمل المشروع توزيع 700 سلة غذائية، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غراما، تكفي لستة أشخاص، و 500 علبة تمر، على طلاب الجامعات.

وقال وكيل المحافظة لشؤون الشباب فهمي باضاوي في حفل التدشين:” إن هذا التدخل ليس بغريب على مملكة الحزم، التي وقفت إلى جانب اليمن في مختلف القطاعات، وساهمت بقوة لوقف اختطاف اليمن من محيطه العربي”.

كما وزع المركز أمس الأول مساعدات غذائية وإيوائية في قرية أورم بريف حلب الغربي.

وقدمت المساعدات لـ 3000 مستفيد في القرية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل، الذي تقدمه المملكة، ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للوقوف مع الأشقاء في الأزمة التي يمرون بها.