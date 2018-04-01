مركز الملك سلمان يوزع المساعدات في سوريا واليمن

حماه -المهرة- واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخميس الماضي بتوزيع 309 سلال زراعية في قرى الحويز والحرية التابعة لقلعة المضيق بمحافظة حماه السورية، وتحوي السلة الواحدة على أربعة أنواع من بذور الخضروات الصيفية والسماد وأدوية المبيدات الحشرية. من جهة أخرى وزّع المركز أمس الأول 4000 صندوق من التمور لـ 24000 مستفيد في مديرية الغيظة في محافظة المهرة ، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ووزع المركز مؤخرا، 1000 سلة غذائية، في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، يستفيد منها 6000 فرد، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 18919 سلة غذائية، بحضور محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.