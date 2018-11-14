مركز الملك سلمان يوزع المساعدات للسوريين واليمنيين والغانيين

مخيم الأزرق-الرياض- أكرا- واس

وقف فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس على أوضاع اللاجئين في مخيم الأزرق في الأردن والتقى عدداً من الشركاء الذين يعملون في تقديم الإغاثة لبحث سبل التوسع في المشاريع الإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز وفق المعايير الدولية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج التفقدية للمشاريع الإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين النازحين، واستمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في جميع دول العالم وفق الاحتياج الإنساني الدولي.

ووقع المركز الملك سلمان أمس في الرياض, اتفاقية لتنفيذ مشروع لكفالة أسر الأيتام في اليمن مع أحد مؤسسات المجتمع المدني.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد البيز الذي أوضح أنه سيستفيد من المشروع 420 فردًا من أسر الأيتام في مناطق صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، بقيمة إجمالية تبلغ 266 ألف دولار أمريكي.

وأوضح المهندس البيز عقب التوقيع, أن مشروع “خذ بيدي” يهدف لتقديم الرعاية التكاملية والتعافي الاقتصادي لأسر الأيتام في اليمن إذ ستقدم بإذن الله خدمات لأسر الأيتام في مجالات الرعاية التعليمية والصحية والغذاء والإيواء والرعاية النفسية، لمدة عام كامل، مؤكدًا أن المشروع يعد استمرارًا لما توليه المملكة لأشقائها في اليمن من رعاية واهتمام في تحسين سبل المعيشة لليمن خاصة فئة الأيتام.

كما قام فريق من المركز بتسليم حزمة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة السعودية البالغ وزنها 40 طناً، حيث قام المركز بالإشراف على نقلها وتسليمها لحكومة جمهورية غانا.

وجرى التسليم أمس في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أكرا بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى غانا ياسر بن عبدالرحمن الحازمي ومساعد مدير عام التموين الطبي في وزارة الصحة السعودية الدكتور نايف الجشع ونائب وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي تشارلز ايدو وبعض المسؤولين بالحكومة الغانية .