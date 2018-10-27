مركز الملك سلمان يوزع المساعدات لمنكوبي إعصار لبان

المهرة – واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 26 طنًا من السلال الغذائية ومواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط) للمتضررين في مديريات الغيضة ونشطون وسيحوت وعتاب ومنعر بمحافظة المهرة، المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 2370 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”. كما وزع المركز أمس الأول 18 طنًا من السلال الغذائية و مواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط) للمتضررين في مديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة اليمنية المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 4500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”.