مركز الملك سلمان يوزع مساعداته في اليمن

البيضاء-واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس، 1000 كرتون من التمور، يستفيد منها 6000 نازح، في مديريتي ناطع ونعمان في محافظة البيضاء.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية ، 1000 حقيبة مدرسية لطلبة المرحلة الابتدائية ضمن توفير الأدوات والمستلزمات القرطاسية والمدرسية للطلاب السورين النازحين في مخيم باب السلامة في منطقة اعزاز بمحافظة حلب.

ويأتي هذا التوزيع ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج بلادهم.

وقام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوفير 30 ألف لتر من المياه الصحية ومياه الاستخدام العادي ليستفيد منها 3 ألف نازح في الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

ويعد الماء الصحي من أهم الضروريات الحياتية التي يعتمد عليها السكان لشحها مما جعل مركز الملك سلمان للإغاثة يولي هذا الجانب اهتماما بالغاً لاسيما للنازحين.

ويأتي هذا البرنامج المهم ضمن مشاريع المركز المتنوعة التي يقدمها في كافة المحافظات اليمنية دون تمييز.